I capi di governo, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno partecipato al vertice convocato dal premier Sunak.

AI Safety Summit: presente anche l’Italia

Durante l’evento, l’Unione Europea, gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato una dichiarazione sull’Intelligenza Artificiale sicura, il premier Giorgia Meloni ha posto l’IA al centro dell’agenda del G7 italiano e, alla seconda giornata dell’AI Safety Summit, ha sottolineato la necessità di stabilire una “barriera etica” per gli algoritmi. Al vertice erano presenti anche Sam Altman, noto come il creatore di ChatGPT, e Elon Musk.

Il vertice “AI Safety Summit” a Londra guidato da Rishi Sunak mira a definire una visione condivisa per l’IA nei prossimi cinque anni. La “dichiarazione di Bletchley” per l’IA sicura è stata per l’appunto firmata da diverse nazioni, impegnandosi a garantire uno sviluppo affidabile dell’IA.

Summit Intelligenza Artificiale: gli obiettivi del vertice

Il vertice si propone di stabilire una base etica per gli algoritmi tramite una governance globale. Giorgia Meloni, leader italiano del G7, promuove la regolamentazione etica dell’IA e ribadisce la necessità di una “algoretica” pratica, sottolineando al contempo l’importanza di un quadro normativo globale.

Il vertice ha coinvolto leader internazionali, governi e attori dell’IA, con il fine di sviluppare un’IA responsabile in contesti economici e sociali.