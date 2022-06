Look estate 2022, il taglio di capelli preferito è quello di Michelle Hunziker

Tra le acconciature più gettonate in vista dell'estate 2022 c'è quella di Michelle Hunziker. Il "bob" è un taglio grintoso e facile da gestire.

Arriva dagli anni Settanta una tendenza del momento in fatto di acconciature: è lo shag cut uno dei tagli più apprezzati per l’estate 2022, ma non solo. Anche il caschetto di Michelle Hunziker fa impazzire i fan e detta moda.

Il taglio di capelli di Michelle Hunziker è il più gettonato per l’estate 2022

Michelle Hunziker continua a incantare i fan con il suo stile elegante, raffinato e moderno al contempo. Piace con i suoi look più ricercati, ma anche con gli outfit più casual e sportivi. Non solo: la conduttrice svizzera piace anche per il suo taglio di capelli. Dopo aver detto addio ai suoi lunghi capelli biondi, Michelle ha optato per un taglio corto.

Il suo caschetto fa tendenza ed è tra i tagli preferiti in vista dell’estate 2022.

La showgirl ha realizzato un bob. La parte frontale del taglio sfiora le spalle. Si tratta di un’acconciatura che offre uno tocco di leggerezza ed è adatta a chi mantiene uno spirito giovanile. È facile da gestire ed è perfetta per mantenere uno stile che sia femminile e sbarazzino al contempo, donando un tocco grintoso e deciso al volto.