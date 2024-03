Loredana Bertè rompe il silenzio dopo il malore: come sta?

A distanza di qualche giorno dal malore che l’ha costretta a rimandare due concerti, Loredana Bertè ha rotto il silenzio. Come sta? La cantante, dopo il primo ricovero a Roma, proseguirà le cure a Milano.

Qualche giorno fa, Loredana Bertè è stata costretta ad annullare la prima data del suo tour al Teatro Brancaccio di Roma e la tappa successiva a Varese a causa di un malore. Stando alle prime informazioni rese pubbliche dal suo staff, la cantante ha avuto problemi all’intestino, seguiti da forti dolori addominali. Dopo il ricovero nella Capitale, Loredana è stata trasferita a Milano, dove proseguirà le cure. Come sta?

Tramite i suoi profili social, Loredana Bertè ha raccontato ai fan come si sente. Ha dichiarato:

“Dear ‘Fenz’, oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una ‘terapia d’urto‘ e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere. Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti”.