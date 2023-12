Lorella Cuccarini co-conduttrice a Sanremo: la reazione di Maria De Filippi

Lorella Cuccarini sarà co-conduttrice al Festival di Sanremo al fianco di Giorgia e Teresa Mannino e lei stessa ha svelato alcuni retroscena sulla questione.

Lorella Cuccarini a Sanremo 2024: i dettagli

Lorella Cuccarini sarà tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024 e sulla questione lei stessa ha rivelato alcuni retroscena sulla telefonata ricevuta da parte di Amaudes:

“Non mi aspettava la chiamata di Amadeus. Assolutamente. Giuro. È stato un regalo inaspettato. Di solito per Sanremo vengono scelti personaggi che possano far parlare. Amadeus mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi voleva parlare ma io ho risposto alle 10 di sera e lui stava già dormendo. Mi ha chiamato il giorno dopo e le sue parole mi hanno colpito, ha detto che è il suo ultimo Festival e voleva farlo con gli amici, con le persone a cui vuole bene. Abbiamo vissuto tante esperienze insieme, in tv a Buona Domenica, a teatro con Grease dove lui interpretava un dj: nelle pomeridiane di domenica si divertiva ad annunciare i risultati delle partite in diretta; nelle pause mangiavamo pane e nutella”. A seguire la conduttrice ha svelato che avrebbe messo al corrente Maria De Filippi (visto che, da oltre un anno, lavora come insegnante ad Amici). “Quanto ci ho riflettuto? Zero. Gli ho risposto subito: guarda che sono già lì, devo solo chiedere a Maria. Lei come ha reagito? Forse era addirittura più felice di me”, ha svelato la showgirl.