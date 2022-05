Lorella Cuccarini lascia Amici? La professoressa di canto vuota il sacco a pochi giorni dalla finale.

Amici 21 è finito da pochissimo, ma i fan pensano già alla prossima edizione. Lorella Cuccarini, nelle ultime ore, ha risposto via social alle domande dei seguaci, svelando se il prossimo anno sarà ancora una professoressa del talent.

L’edizione 21 di Amici è stata vinta da Luigi Strangis e, anche se è finita da una manciata di giorni, i fan si sentono già orfani del programma. Nelle ultime ore, la prof Lorella Cuccarini ha risposto alle curiosità dei seguaci via Instagram, svelando se la rivedremo nel talent anche nella prossima stagione. Senza troppi giri di parole, ha ammesso:

La decisione, quindi, spetta alla De Filippi. Lorella è entusiasta del suo ruolo ad Amici, quindi è pronta per tornare a vestire i panni di professoressa di canto anche subito.

Anche se a vincere è stato Luigi Strangis, Lorella ha ammesso che il suo vincitore morale è stato un altro allievo, una donna per l’esattezza. La Cuccarini ha dichiarato:

“Penso che Serena abbia fatto un percorso meraviglioso . È la mia vincitrice morale. La borsa di studio di un anno all’Alvin Ailey School di New York, vale quanto la coppa”.

La prof di canto, in modo del tutto inaspettato, ha fatto il nome d Serena, la sua “vincitrice morale“.

Intervistata dal settimanale Chi, Lorella ha ammesso di essere grata a la De Filippi. Quest’anno, infatti, la conduttrice l’ha convinta a passare dalla cattedra di ballo a quella di canto. La Cuccarini ha raccontato:

“Fare questo cambio mi ha colto di sorpresa. Però Maria mi ha convinto e non ci ha messo neanche molto. Mi ha detto: ‘È la prima volta che io posso offrire indistintamente a una persona una cattedra o di canto o di ballo, mai avuta un’occasione così, se non lo faccio con te con chi lo faccio?’. E devo ammettere che come sempre Maria ha avuto ragione: questo passaggio mi ha entusiasmato, l’approccio con i ragazzi, la costruzione di un percorso sono molto stimolanti”.