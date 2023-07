Lorella Cuccarini: "Mi volevano su Rai1 al posto di..."

A Caterina Balivo è stato affidato lo spazio che era precedente occupato su Rai1 da Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Lorella Cuccarini ha confessato che lo stesso spazio sarebbe stato proposto a lei.

Lorella Cuccarini: la proposta per la Rai

Lorella Cuccarini ha rotto il silenzio sulle recenti modifiche avvenute in Mediaset e in Rai e ha affermato perché non avrebbe accettato il posto precedentemente occupato da Serena Bortone su Rai1 e che sarebbe stato offerto a Caterina Balivo subito dopo che a lei. “Sì, è vero, sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano”. […] L’aspetto che più mi ha dato soddisfazione è aver conosciuto, con Amici, un pubblico molto più giovane, cosa che con la Rai non si può conoscere, lì parli solo ad una certa fetta di pubblico, non a tutto”, ha ammesso, e ancora: “Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato. Ma in ogni caso non lo avrei fatto perché sto bene dove sto. Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, sono soddisfatta, sono serena e questo per me è fondamentale; poi naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve veramente valere la pena“.

La conduttrice ha sottolineato anche di trovarsi bene in Mediaset e sembra dunque chiaro che, almeno per il momento, tra le sue intenzioni non vi è quella di tornare in Rai. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli in futuro?