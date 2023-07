Serena Bortone ha salutato il suo pubblico dopo tre anni di presenza nel pomeriggio di Rai 1 con il programma Oggi è un altro giorno.

Serena Bortone saluta Rai 1: “Abbiamo alzato di molto gli ascolti”

Nel suo discorso di congedo, Serena Bortone ha affermato di aver sconfitto il pregiudizio che vuole il pubblico generalista incapace di apprezzare la cultura alta. Inoltre, ha detto di aver “alzato di molto gli ascolti” nella fascia pomeridiana di Rai 1 grazie a ospiti del mondo della letteratura, della lirica e del sociale, a “conferma che avevamo ragione”.

Qualcuno potrebbe, però, non aver apprezzato le parole di Bortone, a partire da Caterina Balivo, protagonista del pomeriggio di Rai 1 con Vieni da me dal 2018 al 2020, proprio prima di Bortone. C’è da precisare come i dati Auditel parlino effettivamente di un aumento dello share di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, ma non degli spettatori complessivi, rimasti attorno a 1,7 milioni.

Caterina Balivo risponde a Serena Bortone su Instagram

Caterina Balivo ha voluto rispondere su Instagram a Serena Bortone. “Balla, balla e lasciali parlare”, ha scritto la conduttrice partenopea sul social. “Oggi ho sentito delle assurdità… Non potevo credere a ciò che ho sentito e guardato… La presunzione in tv“, ha commentato un utente, riferendosi, chiaramente, al discorso di congedo di Bortone da Oggi è un altro giorno. “Balla a volume alto”, ha risposto Balivo.

Sarà proprio Balivo a riprendere lo spazio del pomeriggio di Rai 1. I palinsesti Rai 2023-2024 saranno presentati ufficialmente venerdì 7 luglio, ma una prima conferma è arrivata dalla stessa Balivo. “A settembre ci sarai tu con una nuova trasmissione, è vero o sono solo voci?”, le ha, infatti, chiesto un utente, sempre su Instagram. “Sì, tesoro”, ha risposto la conduttrice.

