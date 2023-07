Dopo il divorzio con Roberto Parli, Adriana Volpe ha confessato che non le dispiacerebbe trovare un nuovo amore, a patto che presenti caratteristiche ben precise. Come informa il portale Gossip e Tv, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip farà parte del cast di Bella Ma’ nella prossima edizione del programma condotto da Pierluigi Diaco, che inizierà a settembre su Rai2. Scopriamo ora cosa ha detto Adriana Volpe nel corso dell’intervista a Gente, circa la sua vita privata.

Adriana Volpe parla del principe azzurro ideale

Quando è stato chiesto ad Adriana Volpe se avesse dei corteggiatori, lei ha dichiarato: “Sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance”. Sebbene al momento non sia alla ricerca di un compagno, la Volpe ha confessato che non disdegnerebbe un tipo diverso di amore da quello di sua figlia, comunque appagante. La conduttrice e opinionista ha spiegato: “Vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca”.

Il rapporto con gli anni che passano

Adriana ha dichiarato scherzosamente riguardo all’età che avanza: “Mi piace dire che ho venticinque anni per gamba”. L’ex conduttrice de I fatti vostri ha detto di apprezzarsi quando si guarda allo specchio, anche se non sempre è stato così, in quanto un tempo era talmente lunga e magra da assomigliare a Olivia di Braccio di Ferro.