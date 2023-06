Paola Di Benedetto ha un nuovo amore? Lo scoop è stato lanciato da Fabrizio Corona, che ha anche svelato quale sarebbe l’identità della sua nuova fiamma.

Paola Di Benedetto: il nuovo amore

Nelle ultime settimane Paola Di Benedetto è finita di nuovo al centro di un gossip che la voleva impegnata in un ritorno di fiamma con il suo celebre ex, Federico Rossi. Lei stessa ha smentito la questione e adesso, secondo Fabrizio Corona, sarebbe presente una nuova fiamma nel suo cuore. Secondo l’ex Re dei Paparazzi, la modella sarebbe stata avvistati in atteggiamenti intimi col il calciatore Raoul Bellanova.

“Ieri allo Yacoot a Milano, la showgirl che vanta nel suo palmarès fidanzati famosi. In passato l’abbiamo vista con Rkomi. Poi i rumors con Berrettini. Allora, reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell’Inter”, ha fatto sapere Corona attraverso i suoi canali ufficiali, aggiungendo anche che il calciatore si sarebbe recato a prendere la Di Benedetto a bordo di una Lamborghini da 300mila euro. La liaison tra i due verrà confermata? I fan sono impazienti di saperne di più, ma a momento Paola Di Benedetto non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione.