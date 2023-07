Alla fine delle riprese della nona edizione di Ciao Darwin, che sarà in onda nell’autunno del 2023, Paolo Bonolis ha dato l’addio al programma. “Questa è l’ultima edizione”, ha annunciato il conduttore davanti allo staff.

Paolo Bonolis saluta lo staff di Ciao Darwin: “Vi ricorderò sempre”

Paolo Bonolis ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’ultima edizione di Ciao Darwin. “Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine”, ha detto nel corso del brindisi. “Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò sempre“, ha proseguito il conduttore tra gli applausi dei presenti, increduli per l’annuncio.

Anche Avanti un altro! sarà alla sua ultima edizione

Nemmeno un mese prima di dare l’addio a Ciao Darwin, Paolo Bonolis aveva annunciato di voler lasciare per sempre la televisione per dedicarsi alla sua vita privata. La stagione 2023-2024, sarà, infatti, l’ultima anche per Avanti un altro!. Sembra, quindi, sempre più probabile che il conduttore non stesse scherzando: il preserale di Canale 5 e la nona edizione di Ciao Darwin potrebbero essere gli ultimi impegni sul piccolo schermo per Bonolis.