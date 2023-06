Paolo Bonolis lascia la tv: "Starò in video ancora per poco, mi dedicherò a...

Paolo Bonolis, ospite del Festival Dogliani, ha sottolineato ancora una volta che intende lasciare la tv. Il conduttore ha intenzione di andare in pensione per dedicarsi ad altro.

Paolo Bonolis lascia la tv: l’annuncio

Durante il Festival Dogliani, Paolo Bonolis ha ribadito di voler lasciare il mondo della tv. Il conduttore, sulla cresta dell’onda da oltre 40 anni, vuole andare in pensione per dedicarsi ad altro. Ha dichiarato:

“Questo è un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni. Sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro, tipo i miei figli. Starò in video ancora per poco”.

Non è la prima volta che Paolo manifesta il bisogno di lasciare la tv, ma questa volta, anche se scherzando, ha sottolineato: “Un ricordo per me drammatico è che ho un altro anno di contratto”.

Paolo Bonolis: la battuta più velenosa fatta in tv

Dopo l’annuncio sul ritiro dal mondo dello spettacolo, Paolo Bonolis ha svelato qual è la battuta più velenosa fatta in tv. Il marito di Sonia Bruganelli ha ammesso:

“A una puntata di Avanti un altro si è presentata una signora che si era molto adoperata sul suo viso: aveva labbra enormi, era tutta tirata. Forse fui sgarbato, ma le dissi: ‘Buona sera signora, lei chi era?’. Perché prima doveva essere proprio un’altra persona”.

Il conduttore ha ricordato anche suo padre e quelli che reputa i suoi maestri, Raimondo Vianello e Corrado.

L’aneddoto su Silvio Berlusconi

Tra le tante cose, Paolo ha raccontato anche un aneddoto su Silvio Berlusconi. Bonolis ha dichiarato:

“Venni convocato a Palazzo Grazioli dal presidente. Mi ero detto: ma che vogliono da me? C’era anche Letta al tavolo, mangiava solo una mela. A un certo punto Berlusconi mi dice: ‘Bonolis, ho avuto per lei un’idea importante: lei sarà il portavoce di Forza Italia’. Gli risposi: ‘Presidente, non è per cattiveria, ma io manco l’ho votata’”.

Berlusconi reagì al meglio: “Massì, quello ride sempre, che gli frega, ci ha provato. Presero Cecchi Paone“.