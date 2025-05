Lorenzo Spolverato ha perso la pazienza durante una diretta sui social. Il modello milanese se l’è presa con le fan, ecco cosa è successo.

Lorenzo Spolverato e la rottura con Shaila Gatta

Nonostante le numerosi voci che volevano un ritorno di fiamma tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo la fine del Grande Fratello devono mettersi l’anima in pace.

Tra i due infatti è rottura, la loro relazione è finita il giorno della finale del Grande Fratello. I fan degli Shailenzo però pare che continuino a mandare al modello milanese dei regali di coppia. Ecco come ha reagito Spolverato.

Lorenzo Spolverato perde la pazienza in diretta social: “Basta, siete pesanti”

Lorenzo Spolverato è sbottato in diretta sui social dopo l’ennesimo regalo di coppia ricevuto dai fan. Ecco cosa ha detto il modello milanese: “ho chiesto di non spendere più soldi per regali di coppia e invece state continuando. Finitela perché siete pesanti. Anche perché poi se dico che metto tutto sotto al letto non va bene. Delle persone che ci sono in diretta ora, se qualcuno degli Shailenzo decide di andare via perché voglio fare la mia strada e sto pensando alla mia vita e i regali finiscono sotto al letto, se volete uscire e rimaniamo in quattro, saremo le persone migliori di sempre. Perché decideremo di viverci la vita per come vogliamo noi e non per quello che vogliono le persone. Quindi, per favore, basta”.