Paura al casello di Loreto-Porto Recanati: auto in fiamme, la verità sull’accaduto

Auto in fiamme al casello di Loreto-Porto Recanati: traffico bloccato per ore...

Gli incendi di veicoli in autostrada rappresentano situazioni di grande pericolo, in grado di causare allarme tra gli automobilisti e seri disagi alla viabilità. Quando un mezzo prende fuoco su una strada ad alta velocità, l’intervento rapido dei soccorsi è essenziale per prevenire feriti e contenere i danni. Nelle ultime ore, al casello di Loreto-Porto Recanati, un’auto è andata in fiamme, scatenando momenti di tensione e un temporaneo blocco del traffico.

Ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Paura al casello di Loreto-Porto Recanati: auto in fiamme

Ieri mattina, un’auto ha preso fuoco al casello autostradale di Loreto-Porto Recanati, lungo l’A14, provocando momenti di apprensione tra gli automobilisti di passaggio. Le fiamme sono divampate mentre il veicolo si trovava vicino alle barriere di ingresso, estendendosi rapidamente e danneggiando parte delle strutture del casello.

L’allarme è stato lanciato dal conducente stesso, che ha visto il fumo e ha subito chiamato i soccorsi. In pochi minuti, una squadra dei vigili del fuoco di Osimo è arrivata sul posto, domando l’incendio e mettendo in sicurezza l’area circostante.

L’incendio è stato domato e non si segnalano feriti; sono tuttora in corso verifiche sia sulle cause del rogo che sull’entità dei danni alle strutture del casello.