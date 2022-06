Un suv ha travolto la folla a Los Angeles. Il bilancio dell'incidente è di nove persone rimaste ferite.

A Los Angeles un suv ha travolto la folla dopo essere uscito fuori strada. Nove persone sono rimaste ferite a causa dell’incidente.

Los Angeles, un suv travolge la folla: 9 feriti

Nove persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Westlake, a Los Angeles. Un suv è uscito fuori strada e si è schiantato sul marciapiede. La polizia ha dichiarato che l’autista ha raccontato che all’improvviso pensava che qualcuno gli stesse puntando contro una pistola. Il suv è finito sul marciapiede, travolgendo le persone presenti. Il fatto è accaduto sabato 11 giugno, poco dopo le 8.30 ora locale, tra Alvarado Stret e Wilshire Boulevard.

Secondo la polizia di Los Angeles, l’autista di una Ford F-150 nera del 2001, che si stava dirigendo verso ovest su Wilshire Boulevard, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Si è schiantato sul marciapiede contro alcune bancarelle, investendo i pedoni.

La dinamica dell’incidente

Inizialmente la polizia ha spiegato che l’autista ha detto loro che all’improvviso era convinto che qualcuno gli stesse puntando contro la pistola.

In quel momento l’autista ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul marciapiede. La polizia di Los Angeles ha spiegato che non è mai stata vista nessuna arma da fuoco. All’inizio si pensava che erano state colpite più persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno curato i feriti. Il conducente, il passeggero e i pedoni colpiti hanno riportato ferite lievi. “L’autista, il passeggero, un pedone maschio, tre pedoni donna, una bambina di 8 anni e un bambino di 8 anni sono stati trasportati per motivi precauzionali negli ospedali locali.

Due maschi adulti e una donna adulta hanno rifiutato qualsiasi trattamento medico aggiuntivo” ha spiegato la polizia di Los Angeles. L’autista non è stato arrestato.