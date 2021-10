Losenti: il brand che salvaguarda il pianeta con la biancheria

Lo senti anche tu questo desiderio di arredare casa con della biancheria sostenibile e di alta qualità?

“Non è solo con i grandi gesti che si sostiene il nostro pianeta, ma anche con le azioni di ogni giorno”. La voce che parla è quella di chi desidera provare a rivoluzionare il modo di fare impresa, è quella di chi ha capito che bisogna agire subito, partendo dalle cose quotidiane. Per questo desiderio di cambiare le cose, nasce un nuovo brand: Losenti. Un nuovo modo di fare biancheria che ha già cominciato a far sentire la sua eco. Una mission che fin dall’inizio ha voluto sottolineare la voglia di fare del bene all’ambiente, per diventare parte integrante del processo di salvaguardia eco ambientale. Perché la salute del pianeta passa anche tra le tue azioni, tra i tuoi gesti quotidiani, e Losenti, con il suo ciclo di produzione circolare, vuole renderti parte del processo.

La rivoluzione Losenti: l’eco che ti avvolge

Losenti nasce a maggio 2021 da un’idea di Gianluca Battaglia: rendere sostenibile il settore del tessile casa senza alterare la qualità dei tessuti. La motivazione è molto semplice: non è solo con i grandi gesti che si sostiene il mondo, ma anche con le azioni quotidiane. Entrare nel mondo Losenti, vuol dire entrare a far parte di un processo che vuole estendere il ciclo di vita di ogni prodotto, così da rispettare il pianeta oggi per un futuro migliore domani. Si tratta un brand attivo nel settore tessile, dove la biancheria per la casa la fa da protagonista. Un’ampia selezioni di prodotti per letto, bagno e tavola sono disponibili nello shop online.

Arredare la tua casa con le proposte Losenti ti rende parte del processo senza rinunciare alla qualità e alla funzionalità.

L’arredo casa si sta evolvendo sempre di più, per adeguarsi al bisogno di manifestare il proprio stile anche nei luoghi che si abitano. Partire dalla biancheria è un bel modo per mettere in luce gli aspetti della propria personalità. Farlo partendo da una modalità sostenibile è ancora più bello. Scegliere delle lenzuola di qualità e dei copripiumini in fibre naturali, oppure un set di asciugamani bagno o un runner per il tavolo da pranzo, è un ottimo modo per esprimere se stessi.

Arredare casa, quindi, è un’attività che crea armonia e permette di dare un tocco personale ed unico ad ogni cosa. Quando parliamo di biancheria questo avviene ancor di più, poiché quell’armonia non solo la vediamo, ma la sentiamo. Lasciarsi avvolgere da un asciugamani di qualità o rotolarsi tra lenzuola di eccellenza, dona benessere a tutto l’organismo.

Cambiare la biancheria in base alle stagioni, per esempio, è un’attività piacevole, che aiuta ad accogliere meglio la nuova stagione. Perciò, se anche tu ami esprimere il tuo stile attraverso la biancheria d’arredo, non puoi far altro che lasciarti travolgere dalla necessità di farlo in modo eco-sostenibile.

Il programma Ricicla per essere parte del processo

Avere a cuore il pianeta, partendo dalle piccole scelte quotidiane, vuol dire lasciarsi coinvolgere da tutto ciò che ci permette di manifestare lo slancio eco-green, e dargli libero sfogo laddove è possibile. Anche per l’arredo casa, infatti, è possibile fare scelte sostenibili.

Il programma Ricicla di Losenti permette di sentirsi parte del processo attraverso una semplice azione, cominciando da un piccolo passo: l’acquisto. Successivamente, per estendere il ciclo di vita del prodotto acquistato, quest’ultimo non verrà gettato, ma sarà donato nuovamente all’azienda, che in cambio offrirà uno sconto valido per un nuovo acquisto. È una condizione di riciclo intelligente, che porterà alla creazione di imballaggi ecologici in fibra tessile riciclata. In tal modo, tu avrai una casa bella come l’hai sempre desiderata, e il pianeta ringrazierà.

E allora, lo senti anche tu questo desiderio di arredare casa con della biancheria sostenibile e di alta qualità?