Un gesto simbolico che solleva polemiche

La vicenda di Lorenza Roiati, proprietaria della panetteria ‘L’assalto ai forni’ ad Ascoli Piceno, ha acceso un acceso dibattito sui valori democratici e sull’antifascismo. La panetteria ha esposto un lenzuolo con la scritta: “25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo”, un gesto che, seppur pacifico, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla libertà di espressione e sulla protezione dei valori costituzionali in un contesto dove il richiamo all’antifascismo sembra essere messo in discussione.

La reazione dell’Anpi e le preoccupazioni espresse

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) della provincia di Ascoli Piceno ha espresso forte preoccupazione per l’attenzione riservata a un gesto che rappresenta una pacifica espressione di valori democratici. L’Anpi ha definito “eccessiva e preoccupante” la reazione delle autorità, sottolineando che episodi simili sembrano contraddire la fedeltà ai principi democratici che le istituzioni dovrebbero difendere. La situazione è ulteriormente aggravata da atti di intimidazione, come l’affissione di striscioni neofascisti, che non ricevono la stessa attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Un contesto di tensione e repressione

La disparità di trattamento tra chi difende i valori della Costituzione e chi compie atti di chiara violazione di questi principi è un tema centrale nella discussione attuale. L’Anpi ha messo in evidenza come chi si oppone all’antifascismo subisca meno controlli e attenzioni, nonostante le loro azioni siano ben note alle autorità. Questo solleva interrogativi sulla reale protezione dei diritti democratici e sulla necessità di una vigilanza costante per garantire che la libertà di espressione non venga soffocata da ideologie che la storia ha già condannato.