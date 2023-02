Fatale uno schianto a Montefino in contrada Crocetta, dove il povero Luca Materassi sbanda con l'auto, muore l'infermiere eroe della pandemia

Tragedia a Montefino, in provincia di Teramo, dove Luca Materassi sbanda con l’auto e muore l’infermiere eroe della pandemia.

Il 48enne lavorava presso l’ospedale di Atri e si era distinto nella lotta al coronavirus nei mesi più bui in cui il lavoro dei sanitari era diventato fondamentale e massacrante. I media spiegano che l’infermiere lavorava al pronto soccorso dell’ospedale di Atri e al servizio di emergenza 118.

Muore Luca, l’infermiere eroe della pandemia

Ad uccidere il povero Luca un incidente stradale vicino Montefino, in provincia di Teramo, per la precisione in contrada Crocetta, all’incrocio tra le strade provinciali 31 e 34 della Val Fino.

Da quanto si apprende la vettura guidata da Luca ha sbandato all’incrocio ed è andata a sbattere con violenza con un muretto lungo la strada.

L’arrivo sul posto dei colleghi soccorritori

Sul posto son giunti a razzo i colleghi ma non c’è stato nulla da fare. Soltanto lo scorso 11 febbraio Luca aveva compiuto 48 anni. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno partecipato ai soccorsi ed effettuato i rilievi.

Luca viveva a Montefino con la moglie e due figli. Di lui ha lasciato un commosso ricordo il sindaco Ernesto Piccari: “Perdita gravissima, infermiere di grande professionalità ed empatia, questo era Luca che si era speso molto durante la pandemia“.