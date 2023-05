Lucca, tir si ribalta e finisce fuori strada in direzione Camaiore

Violento incidente stradale in Toscana dove, in territorio di Lucca un tir si ribalta e finisce fuori strada in direzione Camaiore. I media che hanno dato la notizia del sinistro spiegano che il grosso mezzo ha arrestato la sua corsa in un campo ed il conducente è stato soccorso. Da quanto si apprende l’uomo è stato ferito dall’urto che il tir di cui era alla guida si è ribaltato e finito fuori strada.

Tir si ribalta e finisce fuori strada

Il mezzo pesante è finito adagiato in un campo lungo la via per Camaiore a Lucca. Sul posto sono immediatamente accorsi i soccorritori che hanno preso in carico il conducente del mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’autotrasportatore è stato estratto dalla cabina di guida dai vigili del fuoco giunti sul posto assieme ad i sanitari. Dopo il recupero l’uomo è stato condotto a razzo in ospedale dai sanitari del 118. Ma quando è successo?

L’arrivo di Vigili del Fuoco e 118

Il sinistro si è verificato intorno alle 9,40 di stamani 8 maggio. All’opera i vigili del fuoco con una squadra dal comando di Lucca che ha impiegato quasi un’ora ad effettuare l’operazione. Il 118 ha inviato un team sanitario che ha preso in carico il ferito trasportandolo al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto, per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità, è intervenuta la polizia municipale di Lucca.