Ludovico Einaudi presenta a Milano l'opera "Winter Journey"

Milano, 30 nov. (askanews) – Reduce dalla trionfale tournée mondiale Ludovico Einaudi, uno dei massimi ambasciatori della cultura italiana nel mondo, sarà protagonista dell’edizione invernale di “Milano è Viva”. Il grande pianista e compositore porta al Teatro Dal Verme – oltre alle 15 date del suo tour – anche la prima esecuzione assoluta in forma di concerto di “Winter Journey” eseguita dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali.

“E’ un viaggio d’inverno di un migrante che lascia il suo paese e la sua famiglia per cercare nell’Europa una terra migliore e più accogliente dove invece trova un senso di freddo, trova un inverno.

La storia è vista attraverso gli occhi di questo protagonista e della sua compagna che sta lontano nella sua terra d’origine”.

L’intepretazione è affidata a due voci africane, per un mix tra la tradizione occidentale di scrittura e la vocalità africana: “Mi piace molto presentare e vedere come sarà questa forma senza le scene in cui si mette più a crudo la scrittura musicale e il testo che è molto bello” spiega Einaudi.

Sempre al Teatro Dal Verme presenta la rassegna “Climate Space – Sguardi d’autore sulla crisi climatica” perchè il maestro Einaudi da anni è molto attivo per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati ai cambiamenti climatici: “Il mio contributo per creare attenzione su questi temi può essere quello e può essere anche un modo per fare partecipare persone che magari non si occuperebbero di questi argomenti e invece toccandoli attraverso una corda emotiva possono essere coinvolti”.

Sempre molto attento ai temi di attualità il maestro però non condivide l’ondata di censura preventiva su alcuni artisti russi o comunque schierati: “Diciamo in generale che non sono una persona che ama bandire e proibire, diciamo che sono che sono per una visione più libertaria”.

Per il Maestro Einaudi due omaggi a Milano, sua città d’adozione, con questi eventi imperdibili che chiudono anche i festeggiamenti per i 150 anni del Teatro Dal Verme.