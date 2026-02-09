Come saprete come co-conduttore al fianco di Carlo Conti per la terza serata di Sanremo 2026 avrebbe dovuto esserci Andrea Pucci. Il comico però, dopo le polemiche e gli insulti ricevuti, ha deciso di rinunciare. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto.

Sanremo 2026: Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione

“Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questo giorni sono incomprensibili e inaccettabili.” Così Andrea Pucci che ha deciso di rinunciare alla co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo 2026, a seguito dell’onda mediatica negativa che lo ha travolto dopo l’annuncio della sua presenza sul palco dell’Ariston. L’uscita di scena di Pucci ha messo in difficoltà la Rai, che ha bisogno di trovare subito un sostituto, del resto all’inizio della kermesse musicale mancano solamente 15 giorni. Ma ecco chi potrebbe sostituire il comico.

Sanremo 2026, chi prenderà il posto di Andrea Pucci? L’indiscrezione bomba

Come co-conduttore della terza serata di Sanremo 2026 non ci sarà dunque Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare alla sua presenza sul palco dell’Ariston dopo le polemiche che lo hanno travolto. La Rai e Carlo Conti hanno dunque urgenza di correre ai ripari, chi prenderà il posto del comico milanese? L’indiscrezione bomba arriva da Giuseppe Candela, che sul Settimanale Chi ha fatto il nome di Nico Frassica. Il comico siciliano non sarebbe nuovo sul palco dell’Ariston, già nel 2025 è stato infatti co-conduttore della seconda serata. Si attendono conferme ufficiali.