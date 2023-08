L'utilizzo delle AI nella realizzazione di siti web

Se guardiamo al mondo degli affari, l’AI ha iniziato a potenziare vari campi come blockchain, istruzione, realizzazione di siti web, scienza dei dati, banche, ecc., snellendo nel contempo i processi manuali e semplificando le nostre vite.

“The Matrix”, famosissimo film di fantascienza, ha mostrato a tutti noi un mondo immaginario dominato dall’Intelligenza Artificiale (AI).

All’epoca dell’uscita, la sua trama sconvolse gli spettatori, che erano stati catapultati in una realtà virtuale controllata in tutto dall’AI.

Adesso, non è più necessario che un film ci mostri il modo in cui la scienza dei dati e l’intelligenza artificiale potrebbe realmente cambiare tutto.

In realtà, in questo momento è già tra noi e si trova nella fase di adattamento nelle principali industrie del mondo.

Per ora (speriamo che sia sempre così!), i robot non governano su noi esseri umani, quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo.

Se guardiamo al mondo degli affari, l’AI ha iniziato a potenziare vari campi come blockchain, istruzione, realizzazione di siti web, scienza dei dati, banche, ecc., snellendo nel contempo i processi manuali e semplificando le nostre vite.

I processi aziendali sono diventati molto più semplici ed efficienti; ecco perché, per diverse aziende, l’Intelligenza Artificiale rappresenta una soluzione conveniente.

In particolare, l’IA sta sconvolgendo il mondo dello sviluppo web odierno. Prendiamo, ad esempio, iRingg, un’applicazione per la creazione di suonerie iOS per desktop che si basa sull’apprendimento automatico.

Questo strumento riesce a identificare le nostre abitudini di ascolto e, sulla base dei dati raccolti, ci suggerisce la musica che dovrebbe essere messa come suoneria. Interessante, vero?

Parlando del connubio tra realizzazione siti web e Intelligenza Artificiale, lavorano in modo co-dipendente per rendere più facili le attività che richiedono tempo.

Questa “collaborazione” è già in atto, con diversi aziende che si avvalgono dell’Intelligenza Artificiale.

Gli sviluppatori sono giustamente preoccupati da questa loro sostituzione con l’AI. In che modo? Grazie all’aiuto di Davide Nanni specializzato nella realizzazione di siti web a Bologna, diamo un’occhiata più da vicino all’uso dell’Intelligenza Artificiale nello sviluppo web.

Come usare l’intelligenza artificiale nella realizzazione di siti web

Il ruolo dell’AI nella realizzazione siti web non può assolutamente passare inosservato. La crescita dello sviluppo di app Web è stata esponenziale, dando vita a settori completamente nuovi intimamente connessi a questo settore.

Nel mondo degli sviluppatori di siti web c’è molta competizione. Ognuno cerca di creare esperienze cliente altamente personalizzate tramite l’utilizzo dell’AI.

Il nostro modo di cercare contenuti sui motori di ricerca ha subito un cambiamento radicale. Le ricerche vocali, ad esempio, sono le preferite da tantissimi utenti, che usano molto spesso SIRI e Google Assistant.

Ecco perché l’uso di soluzioni che si basano sull’intelligenza artificiale consente alle imprese di introdurre spesso innovazioni basate sull’utente, le quali migliorano la sua esperienza e aumentano l’interazione.

Prendiamo i siti Web di e-commerce: ormai usano gli strumenti AI come risultati di ricerca vocali e i chatbot per rendere migliore l’esperienza utente. Adesso vediamo alcuni degli usi dell’AI per la realizzazione di siti web.

Intelligenza artificiale nella realizzazione di siti web

In base a quanto detto finora, pare chiaro che le società di realizzazione di siti web e di app fanno un largo uso dell’AI per semplificare il processo di sviluppo.

In che modo? Utilizzando un algoritmo che crea siti Web e che offre assistenza agli sviluppatori. Questo algoritmo offre suggerimenti in tempo reale per la progettazione e il layout del sito Web.

Stimolare il coinvolgimento dell’utente

Grazie all’Intelligenza Artificiale, gli sviluppatori sono ora in grado di aggiungere chatbot e strumenti di comunicazione basati su di essa.

Tutto ciò per rendere migliore l’esperienza dell’utente e coinvolgerlo maggiormente. I chatbot servono a stimolare in lui conversazioni reali, sostituendo efficacemente gli operatori del servizio clienti.

Inoltre, lo guidano ad agire e ad aumentare il suo livello di partecipazione al sito Web grazie a tempi di risposta rapidi.

Codifica più rapida

In passato, la codifica veniva vista come un qualcosa di molto difficile. Adesso, grazie all’assistenza dell’AI nella realizzazione di siti Web, i codici sono più veloci e più semplici.

Nello sviluppo web, l’intelligenza artificiale automatizza i vari processi e consente agli sviluppatori di creare codice in modo molto più facile.

Ciò spiega perché la codifica automatizzata ha ridotto notevolmente i tempi di consegna e ha consentito agli sviluppatori di creare anche app più intuitive in un breve lasso di tempo.

Analizzare il comportamento dell’utente

L’AI consente adesso sia agli amministratori di siti Web che alle aziende di e-commerce di analizzare il comportamento degli utenti, monitorando sulle piattaforme la loro attività quotidiana.

Inoltre, l’AI ha consentito agli amministratori e agli utenti un’esperienza visiva ancora più immersiva, consentendo loro di effettuare acquisti con maggiori informazioni.

Riconoscere le immagini è adesso un vantaggio per le aziende, in quanto consente loro di eliminare dalle loro piattaforme Web sia i contenuti inappropriati che i prodotti contraffatti, i quali vengono caricati dai cosiddetti clienti come false recensioni.

Garanzia di qualità

Se prima la manutenzione e la garanzia di qualità “appesantivano” il lavoro degli sviluppatori Web, adesso con l’AI entrambi i processi sono giochi da ragazzi.

Bisogna ringraziare gli algoritmi, che migliorano la velocità e le prestazioni di un sito Web e aiutano anche a raccogliere dati e deduzioni.