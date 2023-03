Lutto a Prato, è morto ex assessore Massimo Carlesi

Lutto a Prato ed in tutta la Toscana, è morto ex assessore Massimo Carlesi, un uomo che aveva dato tutto alla politica ed al volontariato rimpianto da tutti. Carlesi è spirato in mattinata nella sua casa. Il 67enne già assessore, consigliere comunale e presidente della Commissione consiliare 4 Urbanistica e Ambiente fino al 2020, si era dimesso per motivi di salute. E i media spiegano che la vita politica e civile della città rimpiangono impegno, passione e dedizione di Calresi.

Morto l’ex assessore Massimo Carlesi

Il 67enne politico era stato presidente della Circoscrizione Sud dal 1995 al 1999, poi consigliere comunale del Partito dei Democratici di Sinistra da giugno 1999 a maggio 2001, assessore alla Mobilità, Personale e Polizia municipale da maggio 2001 ad ottobre 2005 e poi consigliere comunale del Partito Democratico da giugno 2009 fino al 2020. Il sindaco Matteo Biffoni ha voluto lasciare un messaggio di profondo cordiglio social sulla sua pagina Facebook.

Il messaggio di cordoglio del sindaco

“Massimo è stato uomo delle istituzioni, sempre impegnato per il bene comune sia nella sua attività amministrativa che nel suo lungo impegno politico e civile”. E in chiosa: “Aveva un sorriso e una parola per tutti, la sua passione per la comunità è sempre stata forte. A Massimo mi legano il percorso in consiglio comunale e tante battaglie comuni”.