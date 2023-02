Lutto nel mondo sindacale e sportivo oristanese: morta Laura Bozzo

Oristano e la Sardegna tutta piangono Laura Bozzo, responsabile dell’ufficio segreteria amministrativa della Cisl e presidente della società sportiva Pallavolo Ariete.

Una donna impegnata negli sport e grande appassionata di pallavolo, che se ne è andata troppo presto: aveva solo 67 anni.

Laura Bozzo, i messaggi di cordoglio

La società sportiva Pallavolo Ariete scrive su Facebook: “questa notte la nostra presidente, Laura Bozzo, per tutti Pupa, si è spenta tra l’affetto dei suoi cari. L’Ariete, la Vice Presidente, i dirigenti, i tecnici, gli atleti, i genitori e gli amici tutti si stringono in un abbraccio a Ottavio, Francesca e Marco per la perdita della compagna di una vita e della cara mamma.

Una vita passata su un taraflex, la pallavolo nel sangue, l’Ariete nel cuore! La nostra Presidente era per tutti noi una mamma, un leader, un punto di riferimento. Tutti noi ci sentiamo frastornati nell’apprendere la notizia, increduli”. Nei commenti, tantissimi ricordi affettuosi.

Laura Bozzo, i funerali

I funerali, sempre secondo la comunicazione della società sportiva sui social, hanno luogo oggi mercoledì 1 febbraio, alle 15.30 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Oristano.

Non sono state note le cause del decesso. La cittadine si stringe attorno alla famiglia e agli amici della donna.