Lutto per Carlo Cracco: addio al padre Bertillo, aveva 97 anni

Lutto per lo chef Carlo Cracco: il padre Bertillo è scomparso a 97 anni a Creazzo, in provincia di Vicenza. La notizia è stata riportata dal giornale online La Basilica.

Bertillo Cracco lascia la moglie di 90 anni e quattro figli: oltre al celebre Carlo, era padre anche di Annalisa, Nicola e Giovanni. Lo stesso Carlo, lo scorso agosto, in un’intervista a Il Giornale, ha descritto il padre Bertillo come un uomo riservato, ma dal grande cuore.

“Era operaio nelle ferrovie, un lusso, da militare fu carrista nel centro Italia. Non gli è mai piaciuto ricordare quel tempo. Pochissime parole, in famiglia vigeva il silenzio, nessuna domanda, dialogo impossibile, mio padre diceva che i problemi non si portavano a casa, ci pensava mia madre Lidia ad addolcire quell’atmosfera che era comunque tipica di un tempo ormai irripetibile”.

Sempre fiero del successo di Carlo, Bertillo ha fatto alcune apparizioni in televisione accanto al figlio. Nel 2008 è stato protagonista di uno spot pubblicitario per l’acqua San Pellegrino e nel 2014 ha partecipato a un episodio di Hell’s Kitchen Italia, la versione italiana del celebre cooking show condotto da Gordon Ramsay negli Stati Uniti.

A Bertillo si deve anche la valorizzazione del broccolo fiolaro, un prodotto locale che è diventato un ingrediente fondamentale in alcuni piatti dello chef. Antonio Di Lorenzo, giornalista ed esperto di enogastronomia, primo a diffondere la notizia della sua morte, ha ricordato come fosse solito fare scorta di questo ortaggio ogni settimana, riempiendo un trolley e prendendo il treno per portarlo direttamente nella cucina di Carlo, nel ristorante di via Victor Hugo.

Anche lo stesso Carlo Cracco aveva raccontato che il broccolo fiolaro era un prodotto poco conosciuto, considerato poco pregiato e venduto a prezzi irrisori, ma che oggi ha acquisito un valore ben diverso. Fu proprio il padre a portarglielo a Milano, contribuendo così alla sua riscoperta.

I funerali di Bertillo Cracco

“Sei stato la nostra guida per una vita, il tuo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino”, dichiara la famiglia.

L’ultimo saluto a Bertillo Cracco si terrà mercoledì 26 febbraio, alle ore 10:30, nella chiesa di San Nicola a Olmo di Creazzo. La veglia di preghiera è prevista per la sera precedente, martedì 25 febbraio. Dopo la cremazione, le sue ceneri saranno deposte nel cimitero di via Carpaneda.