Lutto per Filippo Magnini, è morta la nonna: il commovente post sui social

L’ex nuotatore Filippo Magnini sta affrontando in queste ultime ore un lutto molto importante. La nonna è si è spenta lo scorso 23 agosto. Si tratta di un giorno che per Magnini assume un particolare significato. Anche il nonno – ha spiegato lo stesso sui social – è scomparso lo stesso giorno. Particolarmente commoventi le parole che l’ex nuotatore ha affidato ai social. Anche la moglie Giorgia Palmas si è unita al cordoglio.

Magnini ha condiviso su Instagram uno scatto dei due nonni ancora in vita. I due anziani erano vicini l’uno all’altro e i volti sorridenti. L’ex nuotatore ha salutato così la nonna per l’ultima volta: “Ciao Nonna. Te ne sei andata il 23 Agosto, lo stesso giorno del nonno. Non credo alle coincidenze e sono sicuro che ora siete insieme a ridere della vita. Vi voglio bene”, sono le poche e semplici parole.

Il saluto di Giorgia Palmas su Instagram

Anche la moglie Giorgia Palmas ha salutato la nonna di Magnini sui social. In un commento al post ha lasciato un emoji a forma di cuore, mentre tra le stories è stato condiviso un fiore giallo, lo stesso scelto da Filippo Magnini per ricordare l’amata nonna. Giorgia e Filippo sono sposati da maggio 2021. Dall’amore della coppia è nata a settembre 2020 la piccola Mia. Palmas è madre anche di Sofia, avuta dalla precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini.