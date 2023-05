Milano, Magnini e Palmas bloccano una ladra: aveva tentato di rubare una borsa

Un salvataggio impensabile quello che è accaduto a Milano nella giornata di sabato 27 maggio. Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono stati protagonisti di un fortunato intervento nei confronti di una ladra che in quel momento stava cercando di rubare la borsa ad una turista. Stando a quanto si apprende, non è la prima volta che il campione di nuoto compie un atto eroico.

Milano, Magnini e Palmas bloccano una borseggiatrice a Milano

La coppia si trovava a Parco Sempione quando i due hanno udito le urla della turista, una donna francese di 51 anni. Intervenuti sul posto il campione e la showgirl hanno allertato le forze dell’ordine che, una volta giunti sul luogo del “misfatto” hanno identificato la ladra, una donna cubana di 62 anni che – si apprende ancora – risulta ora indagata in stato di libertà.

Nel 2019 Magnini fu protagonista di un salvataggio in mare

Magnini – ha ricordato il quotidiano il Giorno – nel 2019 fu protagonista di un fortunato salvataggio avvenuto in Sardegna, in una spiaggia non molto distante da Villasimius. Magnini era intervenuto per trarre in salvo un bagnante che si era gettato in acqua per inseguire un gonfiabile trascinato via dalla corrente a causa del vento. Il campione di nuoto era riuscito a raggiungerlo, infine sono arrivati i soccorritori.