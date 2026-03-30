Lutto in casa Rivetti: una tragedia che ha scosso il Modena FC e il calcio italiano, generando grande commozione e solidarietà diffusa.

Una notizia drammatica ha colpito il mondo del calcio e, in particolare, l’ambiente del Modena FC: la scomparsa prematura di Nina Rivetti, figlia del vicepresidente Silvio Rivetti e nipote del presidente Carlo Rivetti. Un evento che ha suscitato profonda commozione e un’ampia ondata di solidarietà da parte dell’intero panorama sportivo italiano: ore di lutto e cordoglio.

Lutto per il Modena Calcio: morta a 10 anni la nipote del presidente Carlo Rivetti

Una tragedia improvvisa ha colpito il Modena FC, segnando profondamente la famiglia Rivetti e l’intero ambiente sportivo. È venuta a mancare a soli 10 anni Nina Rivetti, nipote del presidente Carlo Rivetti e figlia del vicepresidente Silvio Rivetti. La società ha affidato il proprio cordoglio a un comunicato ufficiale particolarmente toccante, in cui si sottolinea la gravità della perdita: “Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata“.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la giovane lottava da tempo contro una malattia e si è spenta a Milano, città in cui viveva con la famiglia. Il dolore ha coinvolto non solo i familiari più stretti, ma anche l’intera comunità cittadina e sportiva, che si è stretta attorno alla famiglia Rivetti in queste ore difficili.

Lutto per il Modena Calcio: cordoglio diffuso e iniziative in segno di rispetto

In risposta alla tragedia, il club ha deciso di sospendere tutte le attività pubbliche previste nella settimana e di chiudere il Modena Store il 31 marzo, come gesto simbolico di lutto e rispetto. L’impatto emotivo è stato immediato e trasversale: numerosi club italiani hanno espresso vicinanza con messaggi ufficiali, tra cui Inter, che ha dichiarato: “FC Internazionale Milano esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della piccola Nina. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia Rivetti e al Modena FC in questo momento di lutto“.

Anche altre società come Empoli FC e Venezia FC hanno voluto partecipare al dolore, insieme al messaggio del Modena Volley, che ha parlato di “un’enorme tragedia” e ha espresso la propria vicinanza alla famiglia. Il sentimento condiviso è quello di un lutto che va oltre i confini del calcio, unendo persone, società e comunità nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.