M5S, Conte in prima linea per rifondare il Movimento

L'ex premier Giuseppe Conte è atteso all'assemblea del Movimento 5 Stelle. Al centro il futuro del partito in chiave 2.0.

Sarà un’assemblea importante quello della sera di giovedì primo aprile per il futuro del Movimento 5 Stelle. L’ex Presidente del Consiglio interverrà all’assemblea del Movimento alle ore 11.30. Stando a quanto appreso saranno molti i temi centrali trattati in serata tra cui il limite al secondo mandato e il ruolo della piattaforma Rousseau.

M5S, il discorso di Conte all’assemblea

Piattaforma Roussea, limite del secondo mandato ma anche le linee guida che tracceranno la strada del movimento 5 stelle. Sono queste alcuni dei temi sul tavolo dell’assemblea Cinque Stelle alla quale interverrà in diretta streaming l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle ore 21.30. Un intervento tra l’altro annunciato dallo stesso Conte la mattina del primo aprile sul suo canale Facebook.

A commentare l’atteso intervento dell’ex premier il senatore Primo Di Nicola che in una nota citata da “La Repubblica” ha dichiarato: “Mi aspetto parole definitive sulla democratizzazione interna, sulla collocazione nello schieramento progressista del M5s, sulla inderogabilità dei due mandati, su riforme di sistema come la legge elettorale che garantisca governabilità al paese perché si dica basta ai privilegi e alle ingiustizie come l’inaccetabile e vergognoso condono fiscale appena varato dalo Governo Draghi”.

All’assemblea del Movimento 5 stelle parteciperanno inoltre europarlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali.

Il discorso dell’ex Premier Conte

“Vorrei illustrare il progetto a cui sto lavorando convidendo qualche riflessione, Il movimento ha lavorato a diverse pagine della storia politica Italiana… alcuni errori commessi, non vanno ad oscurare le vostre battaglie. Il momento continua ad esprimere una notevole carica innovativa in Italia. Avete innescato una spirale virtuosa che ha contributo a rimuovere privilegi nei luoghi comuni… Avete riportato in auge etica pubblica e onestà dei comportamenti, molte delle riforme che avete citato nel vostro programma, lotta all’evasione, ecobonus… oggi sono leggi dello stato italiano e servono a rendere utile un paese più civile”.

Anche per questa ragione che sono qui a confrontarmi con voi, abbiamo condiviso due esperienze di governo, abbiamo affrontato tantissime difficoltà. Abbiamo affrontato in quest’ultimo anno all’emergenza Pandemica”.

“Oggi sono qui con voi anche dietro sollecitazioni, e ho avvertito subito essere una sfida molto importante: rifondare il movimento 5 stelle. Non è un’operazione di marketing politico. Aggiungo che è una rigenerazione del Passato, ma che permetta di interpretare il movimento che lo renda un nuovo laboratorio.”

L’ex Premier rivolgendosi all’assemblea ha poi dichiarato: “Ho capito subito che non era possibile volgere le spalle alle sofferenze degli italiani. Feci a caldo una promessa: io ci sono, io ci sarò. Il nostro potere politico e culturale viviamolo interamente nel nuovo movimento”, ha aggiunto.

“Il nuovo movimento dovrà essere accogliente e intransigente. Non temere questi canali di comunicazione con i cittadini, ci arricchiremo costantemente. Saremo intransigenti perché non dovremo indurci a “scolorire” i nostri valori”, le parole di Conte sul finire dell’intervento all’assemblea del Movimento 5 Stelle.