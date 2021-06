M5S: D'Uva, 'aggressione ad Aiello dimostra che lotta alla mafia è lunga'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – "Davide Aiello è un giovanissimo collega del Movimento 5 Stelle eletto in Sicilia nel 2018. Fin dai primi giorni dell'arrivo in Parlamento Davide si è sempre impegnato contro la criminalità organizzata portando avanti la sua battaglia in commissione Antimafia.

Ieri sera, nella piazza di Casteldaccia, è stato aggredito da un vile criminale che lo ha 'accusato' di aver denunciato gli episodi di voto di scambio avvenuti in quel comune tre anni fa. Ho sentito al telefono Davide subito dopo l'aggressione: è stato portato al pronto soccorso di Palermo per gli accertamenti e le cure necessarie. Un episodio molto grave che ci dà la misura di quanto lavoro ci sia ancora da portare avanti contro le mafie presenti nel nostro Paese".

Lo scrive su Facebook Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera.

"Seguirò l'evoluzione di questa triste vicenda, certo che le Forze dell'Ordine -aggiunge- faranno luce sull'accaduto e consegneranno alla giustizia i responsabili".