L'europarlamentare Daniela Rondinelli ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle e seguire Luigi Di Maio, ma è stata insultata sui social.

L’europarlamentare Daniela Rondinelli ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle e seguire Luigi Di Maio, ma è stata insultata sui social.

M5S, l’europarlamentare Daniela Rondinelli segue Di Maio: insultata sui social

Daniela Rondinelli, ex europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha deciso di abbandonare il Movimento per seguire Luigi Di Maio. “Il progetto politico, con Luigi Di Maio, è un percorso in divenire, in cui ho fiducia. Darò il massimo per portare le esigenze dei territori e dell’Italia in Europa e offrire risposte credibili ai cittadini, alle imprese, alle famiglie e alle organizzazioni della società civile” ha annunciato sul suo profilo Twitter. Dopo l’annuncio della scissione da parte del ministro degli Esteri, lei e la collega Chiara Maria Gemma, hanno deciso di seguirlo in questa nuova avventura.

L’europarlamentare insultata sui social

La sua decisione non è piaciuta a molti utenti, che hanno iniziato subito ad insultarla. “La vostra parola vale zero, dimettetevi tutti” hanno scritto. “Dimettiti, hai tradito il mandato dei tuoi elettori. Dimettiti, e vediamo se mai risulterai credibile a qualche elettore” ha aggiunto un utente. “Ma poi non sei pagata 20.000€ al mese per stare a Strasburgo? Che ci fai a Roma?” ha aggiunto un altro utente, che ha condiviso un vecchio tweet della Rondinelli in cui è accanto a Giuseppe Conte.