L’incendio è div.ampato attorno alle 2:30 di ieri, in una palazzina di quattro piani in via Togliatti a Monte San Giusto. Il rogo è partito da un televisore posizionato nel salotto dell’appartamento al primo piano, ma il fumo ha interessato anche l’alloggio situato sopra di esso. Intervengono i vigili del fuoco che fanno evacuare cinque persone.

Macerata, incendio in una palazzina: 5 persone evacuate

Al momento non è chiaro cosa abbia fatto partire le fiamme, secondo le prime ricostruzioni sembra che si sia trattato di un cortocircuito che ha mandato a fuoco il televisore del salotto dell’appartamento di via Togiatti. Qualche attimo di paura e di apprensione per i quattro abitanti della casa, che hanno subito allertato le autorità. Il fumo nero si è innalzato ed ha fatto capolino anche nella dimora situata al piano superiore rispetto a quella in cui era partito l’incendio

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in breve tempo sono riusciti a spegnere le fiamme e a fare evacuare cinque persone della palazzina. Fortunatamente, tutti sono riusciti a mettersi in salvo senza conseguenze: non ci sono stati feriti nè intossicati.