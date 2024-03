Macron sulla moglie Brigitte: "Nata uomo? Le persone alla fine ci credono"

L'intervento del presidente della Repubblica è stato fatto in occasione della Festa internazionale della donna. Sulla questione si è espressa anche la figlia della premiere dame Tiphaine.

Negli anni, fin dall’elezione all’Eliseo di Emmanuel Macron, si sono diffuse voci circa una presunta identità transessuale della moglie Brigitte. Proprio in occasione della Festa internazionale della donna, il presidente della Repubblica francese si è scagliato contro tali notizie che sono state definite prive di fondamento. Anche la figlia della première dame, Tiphaine Auzière, è intervenuta nel merito in una intervista che è stata rilasciata alla testata “Paris Match”.

Emmanuel Macron sulla moglie Brigitte: “La cosa peggiore sono le fake news”

Il presidente Macron con tono pieno di amarezza, parlando delle illazioni fatte sulla moglie Brigitte ha dichiarato senza troppi giri di parole che “La cosa peggiore sono le fake news e gli scenari inventati”, osservando inoltre: “La gente alla fine ci crede e ti disturba, anche nella tua intimità”. Già negli anni passati alla coppia aveva denunciato per diffamazione due donne che, attraverso un video di Youtube del 2021, avevano affermato che Brigitte Macron fosse nata come Jean Michel Trogneux nel 1953, ipotesi ampiamente smentita dal fatto che quest’ultimo altri non è che il fratello della première dame.

Le parole di Tiphaine Auzière

La figlia di Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, nata dalla relazione con il primo marito André-Louis Auzière, nell’intervista rilasciata a Paris Match aveva espresso una certa preoccupazione sulle voci che circolavano sul conto della madre: “Sono preoccupata per il livello della società quando sento quello che circola sui social network sul fatto che mia madre sia in realtà un uomo”.