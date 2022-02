Madagascar, il ciclone Batsirai si abbatte sul Paese: almeno 20 morti

Il Madagascar è messo in ginocchio dal ciclone Batsirai. Intere città distrutte e danni inquantificabili.

Una tragedia ha colpito lo Stato africano del Madagascar. Il ciclone Batsirai, ha colpito con tutta la sua forza la Nazione insulare che si trova nell’Oceano Indiano. I danni sono inquantificabili e il numero di vittime e sfollati è enorme.

Il ciclone Batsirai ha devastato il Madagascar orientale

Batsirai è un ciclone tropicale che ha causato forti piogge e un vento che ha raggiunto i 165 km/h. È arrivato sull’isola africana la sera di sabato 5 febbraio 2022 e l’ha lasciata solo la mattina del 7 febbraio 2022. In questi due giorni, Batsirai è riuscito a distruggere quasi del tutto la zona Est del Madagascar. Oltre ai danni vi sono anche morti e sfollati.

I danni del ciclone Batsirai

La situazione in Madagascar è già fin troppo critica a causa della forte siccità presente sull’isola. Batsirai ha contribuito negativamente a distruggere le scorte di cibo e acqua raccolte dalla popolazione locale. Il ciclone ha causato la morte di 20 persone, ma non è detto che il numero non possa aumentare. Il numero di sfollati ammonta a 55.000 persone e, come riporta l’ANSA, si apprende dall’Unicef che la maggior parte degli sfollati e dei morti sono molto probabilmente bambini, in quanto rappresentano il 50% della popolazione del Paese.

Il Climate Change colpisce tutto il continente africano

Oltre a Batsirai, il Madagascar ha dovuto fare i conti anche con la tempesta tropicale Ana, che ha causato la morte di 55 persone. Lo Stato insulare si trova ad affrontare una crisi senza precedenti. Il Madagascar è uno dei principali Stati soggetti al Climate Change, ma, come afferma il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, è purtroppo tutta l’Africa che sta sopportando il peso e il costo di tale cambiamento.