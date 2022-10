Maddalena Corvaglia nuda su Instagram: le sue parole emozionano i fan.

Maddalena Corvaglia si è mostrata nuda su Instagram per una buona causa: la prevenzione del tumore al seno. Insieme ad altre colleghe, l’ex velina di Striscia la Notizia ha partecipato al docureality Nudi per la vita, in onda su Rai2.

Insieme a Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Valeria Graci, Elisabetta Gregoraci e Brenda Lodigiani, Maddalena Corvaglia si è mostrata nuda su Instagram. Tutte insieme hanno partecipato al programma Nudi per la vita, in onda su Rai2 con la conduzione di Mara Maionchi. Il docureality ha visto la presenza di donne e uomini del mondo dello spettacolo, impegnati nella prevenzione del tumore al seno e alla prostata.

A didascalia delle foto in cui si mostra nuda, sia sola che in compagnia delle colleghe, Maddalena ha scritto:

“Nudi per la vita è arrivato lunedì 12 e martedì 13 in prima serata su Rai2. È stato un docu-reality che ha incitato il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Questi sono i tre scatti ufficiali di Maurizio Pighizzini, fotografo di fama mondiale e uomo speciale che, con le sue immagini di nudo, ci ha ancor di più aiutati a raccontare l’obiettivo di Nudi per la vita. (…) Il nostro obiettivo era quello di entrare nel cuore di voi donne per spronarvi a ritagliare il tempo importante per voi stesse, per la prevenzione, per la salute. E sono strafelice di aver constatato che, oltre ad avervi strappato un sorriso e avervi sentite vicine in questo nostro percorso, siamo riuscite nel nostro intento. Perché tante di voi, il giorno dopo le puntate, hanno fatto la fatidica telefonata per prenotare un controllo a seno! L’ultima foto trovo sia la più bella, perché racchiude l’energia, le paure e la determinazione mia e di altre cinque donne speciali”.