Madre accoltella il figlio tossicodipendente durante una lite: ferito 32enne

Una madre 56enne ha accoltellato al torace il figlio tossicodipendente di 32 anni.

Il ferimento è avvenuto a Trentola Ducenta (Caserta) nel corso di una lite. Il ragazzo sarebbe stato accoltellato al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna, invece, è stata denunciata in stato di libertà

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione dopo essere stati allarmati da una segnalazione di un litigio in famiglia. I militari hanno sorpreso madre e figlio mentre erano intenti a litigare in maniera accalorata e violenta.

Sembra che poco prima la 56enne avesse subito un’aggressione da parte del giovane e, di conseguenza, avrebbe preso un coltello da cucina per difendersi.

Madre accoltella figlio tossicodipendente: lite per futili motivi

I sanitari del 118 hanno infine soccorso il 32enne trasportandolo all’ospedale di Aversa. Se la caverà. Come informa Adnkronos pare che il litigio sia scaturito per futili motivi a seguito del comportamento aggressivo del ragazzo.

Urla dall’abitazione

Come si legge dal Corriere della sera, i vicini di casa di madre e figlio si sarebbero accorti che qualcosa non andava a causa delle urla provenienti dall’abitazione dei due. Dopo il loro intervento, i carabinieri sono riusciti a riportare la calma. Le indagini proseguono per gli opportuni accertamenti sulla vicenda.