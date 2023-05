Madre disperata per aver perso il peluche con le ceneri del figlio

La donna ha chiesto a chiunque di condividere la sua storia per riuscire a trovare quel peluche così importante.

Il racconto della madre

La madre statunitense Liz Atkinson ha raccontato: “Nostro figlio Gabryel è morto prima che potessimo andare a Disney World. Quest’anno per il suo compleanno ci abbiamo portato l’altro figlio. A Gabryel era stato dato questo elefante in terapia intensiva neonatale ed è stato con lui ad ogni intervento chirurgico“.

Leggi anche “È varicella”, ma si tratta di una grave infezione: bimbo morto a 16 mesi

L’appello della madre

Quando Liz si è accorta di aver perso il peluche che conteneva le ceneri del piccolo Gabryel di 8 anni ha lanciato un appello a chiunque possa aiutarla nella ricerca: “Sono disperata. Aiutatemi a cercare il peluche con le ceneri di mio figlio”.

La donna era andata nella città di Iowa, in Florida, insieme al marito e all’altro figlio a fine aprile.

La famiglia aveva portato anche l’elefantino Bruce del loro figlio scomparso al quale avevano legato un sacchetto con le ceneri del bambino.

Un peluche dal valore inestimabile

Per i due genitori il peluche di pezza aveva un valore inestimabile. Nel momento in cui la donna ha scoperto di averlo perso ha chiamato in tutti i luoghi che aveva visitato. Non ricevendo risposte positive si è affidata a Facebook dove ha pubblicato un post in cui raccontava la sua storia e in cui chiedeva aiuto per ritrovare l’elefantino.

Ti potrebbe interessare Torino, bimbo morto durante intervento chirurgico