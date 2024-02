Ciao Darwin, la nona puntata

Ieri sera, venerdì 16 febbraio 2024, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata di Ciao Darwin. A condurre la nota trasmissione tv, come sempre, Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti. Tante le prove a cui si sono dovute sottoporre le due squadre in sfida e non sono mancate sorprese e tanti momenti molto divertenti.

Ciao Darwin: chi era Madre natura

Come per ogni puntata di Ciao Darwin che si rispetti, anche in questo nuovo appuntamento con il programma tv non poteva mancare l’ingresso in studio di Madre Natura. La donna si è presentata al pubblico in tutta la sua bellezza. Ma chi era la ragazza protagonista di questa nuova puntata di Ciao Darwin? Il suo nome è Aleksandra Korotkaia. Lei è bellissima una modella proveniente dalla Russia.

Dove l’avevamo già vista?

In realtà, Aleksandra Korotkaia non è nuova agli occhi del pubblico di Canale 5, principalmente proprio ai telespettatori di Ciao Darwin. Dove avevamo già visto la modella? Proprio in una delle precedenti puntate dello show di Mediaset. Aleksandra Korokaia, infatti, era già stata Madre Natura durante la primissima puntata di quest’ultima edizione in corso di Ciao Darwin.