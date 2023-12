Ciao Darwin 9 terza puntata, chi è la Madre Natura Andreea Sasu

Come di consueto ad ogni puntata di Ciao Darwin, gli occhi sono puntati sulla Madre Natura, storico ruolo impersonificato da una ragazza di incredibile bellezza che, con il suo mappamondo, seleziona di volta in volta i concorrenti che devono gareggiare. In questa terza puntata di Ciao Darwin 9 a vestire i panni di Madre Natura è Andreea Sasu, modella di origini romene classe 1990 che è stata conosciuta per essere stata legata in passato ad Andrea Iannone o ancora al calciatore Riccardo Saponara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciao Darwin (@ciaodarwinreal)

Ciao Darwin 9, chi è la madre natura della terza puntata

Andreea Sasu è nata in Romania da quando ha compiuto 20 anni vive Milano. Come modella ha collaborato con case di moda di prestigio. Il grande pubblico la riconosce inoltre per essere stata una tentatrice del reality di Canale 5, Temptation Island. La giovane ha avuto una storia con lo stilista Philippe Plein. Poi sono seguite altre relazioni come quelle con Andrea Iannone e Riccardo Saponara. Il suo profilo Instagram personale conta 135.000 followers.

Gli ospiti della terza puntata

Nella puntata di Ciao Darwin 9 dell’8 dicembre si sono sfidati la squadra dei lavoratori contro quella degli influencer. Tra i volti noti è presente la showgirl e opinionista Soleil Sorge che guida gli influencer, mentre per i lavoratori la capitana è stata Cristina Quaranta.