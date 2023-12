Ciao Darwin, Luca Laurenti si traveste da confessionale del Grande Fratello: il commento ironico di Paolo Bonolis

Ciao Darwin, arrivato alla nona (e per ora ultima) edizione e alla seconda puntata. Luca Laurenti, storico compagno di trasmissione di Bonolis si è presentato in studio con un travestimento alquanto singolare. Il conduttore è apparso infatti vestito da Confessionale del Reality: un’osservazione di Bonolis non è però sfuggita.

Ciao Darwin, il commento ironico (e scherzoso) di Paolo Bonolis sul Grande Fratello

Il travestimento indossato dalla storica spalla Luca Laurenti riproduce fedelmente il confessionale del Grande Fratello e, nemmeno a dirlo, il suo ingresso è stato preceduto dallo stacchetto che accompagna il reality condotto da Alfonso Signorini. Non appena è arrivato, Laurenti ha dichiarato a Bonolis, osservando: “So che alle donne piacciono quelli che fanno i reality, quindi mi sono vestito da reality. Sono ripreso costantemente, h24, da solo. Ora siamo in diretta”. La reazione del conduttore, nella solita chiave irriverente e ironica, non si è fatta attendere: “Dove va in onda sta monnezza che sta facendo?”.

La gag sulle parole che non possono essere pronunciate

Subito dopo i due hanno ironizzato su un altro aspetto del reality che ha fatto discutere non poco in questi ultimi mesi, ossia quello delle parole o ancora gli atteggiamenti che non si possono tenere in trasmissione e che possono pregiudicare una squalifica. In effetti sono stati in molti i c0ncorrenti passati dal programma che, per un motivo o per l’altro sono stati mandati via dal programma, senza contare le diverse polemiche che sono scoppiate durante la passata edizione.