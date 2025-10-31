Maduro chiede a Putin supporto militare in un contesto di crescente pressione statunitense

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha recentemente inviato una richiesta formale di assistenza militare al suo omologo russo, Vladimir Putin. Questa mossa si colloca in un contesto di crescente tensione tra Venezuela e Stati Uniti, con Washington che ha intensificato la sua presenza militare nella regione caraibica. La lettera, riportata da The Washington Post, rivela un chiaro tentativo di Caracas di rafforzare le proprie capacità difensive in un momento di vulnerabilità.

Dettagli della richiesta di Maduro

Nella sua comunicazione, Maduro ha specificatamente chiesto un potenziamento dei sistemi di difesa aerea del Venezuela, tra cui la fornitura di 14 unità missilistiche e la riparazione di vari jet da combattimento Sukhoi Su-30MK2 già acquistati in passato. Questi aerei sono considerati un elemento cruciale per la deterrenza militare del governo venezuelano di fronte a potenziali minacce.

Supporto logistico e finanziario

Oltre alla richiesta di equipaggiamento militare, Maduro ha sollecitato un piano di finanziamento triennale tramite Rostec, il conglomerato statale della difesa russa. Tuttavia, nel documento non è stato specificato l’importo necessario per realizzare tali operazioni. Questo aspetto evidenzia la dipendenza di Caracas da Mosca in un momento di grave crisi economica e politica.

Le relazioni tra Venezuela e Russia

Il Venezuela è un alleato storico della Russia in Sudamerica, un legame intensificatosi sotto la presidenza dell’ex leader socialista Hugo Chávez. Recentemente, Putin e Maduro hanno firmato un trattato di partenariato strategico, sottolineando l’importanza delle relazioni tra i due paesi, specialmente in un contesto internazionale caratterizzato da conflitti e rivalità geopolitiche.

La risposta di Mosca e le sfide attuali

Nonostante le richieste di Maduro, gli analisti ritengono che la Russia possa avere capacità limitate di intervenire a favore del Venezuela, a causa della situazione attuale legata alla guerra in Ucraina. Secondo osservatori, Mosca, già impegnata in conflitti complessi, potrebbe non avere interesse né risorse sufficienti per soddisfare l’appello di Caracas, nel caso in cui gli Stati Uniti decidessero di intensificare le operazioni militari in Venezuela.

La strategia di Maduro verso altri alleati

Oltre a rivolgersi a Mosca, Maduro ha cercato supporto anche da altre nazioni come la Cina e l’Iran. Recenti documenti governativi statunitensi indicano che il presidente venezuelano ha contattato il leader cinese, Xi Jinping, per richiedere una collaborazione militare estesa in risposta all’escalation delle tensioni con gli Stati Uniti. Tra le richieste vi è stata anche l’accelerazione della produzione di sistemi di rilevamento radar.

Cooperazione militare con l’Iran

In aggiunta, Maduro ha coordinato spedizioni di equipaggiamento militare e droni dall’Iran, evidenziando la sua determinazione a costruire alleanze strategiche contro le pressioni esterne. Fonti riferiscono che il Ministro dei Trasporti, Ramón Celestino Velásquez, ha discusso con funzionari iraniani necessità specifiche come jammers GPS e droni con un raggio d’azione di 1.000 km.

Il contesto internazionale riveste un ruolo determinante nelle scelte di Maduro, il quale cerca di mantenere il potere e la stabilità in Venezuela. La crescente pressione da parte degli Stati Uniti, unita a voci riguardanti possibili attacchi contro le infrastrutture venezuelane, rende la situazione sempre più critica e incerta. La risposta di Mosca a queste sfide si preannuncia fondamentale per il futuro del regime venezuelano.