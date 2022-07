Maestra di 37 anni muore per un tumore: il figlio riceverà ad ogni compleanno un libro

La vita di una giovane maestra è stata stroncata prematuramente a soli 37 anni da un tumore. La donna pianifica i regali per il figlio.

Un tumore rarissimo ha stroncato la vita Laura, una maestra di Calenzano, a soli 37 anni. La donna, tuttavia continuerà a vivere nel cuore di chi le ha voluto bene e soprattutto del figlio Tommaso che non ha ancora compiuto 3 anni di vita.

La donna infatti, ad ogni compleanno regalerà al piccolo Tommaso un libro che riceverà fino a quando non sarà grande. Un modo Insomma per permettere al bambino di poter crescere nel ricordo della mamma.

“Ad aprile avevo capito che non c’era più nulla da fare”

Il marito ha parlato a La Repubblica del difficile percorso che ha affrontato Laura durante la sua malattia: “Abbiamo scoperto il carcinoma a settembre.

A ottobre l’operazione e poi le chemio. Abbiamo visto medici in tutta Italia. Siamo andati fino in Germania per provare una nuova cura e inviato gli esami diagnostici anche negli Stati Uniti”.

Purtroppo però a nulla è servito tanto che Laura aveva già capito nel mese di aprile che non sarebbe rimasta viva ancora per molto e così ha iniziato a pianificare tutto quanto, compresi i doni che avrebbe ricevuto il suo bambino: “Ha iniziato a scrivere lettere per noi, per non lasciarci soli.

Faceva finta di passeggiare, arrivava fino all’ulivo e sotto l’albero, poi ho scoperto, girava i video per me e Tommaso, per quando non ci sarebbe stata più. Ha scritto una lettera per quando nostro figlio andrà in prima media e per accompagnarlo nei giorni importanti della vita”, ha poi aggiunto.

“Ho detto a Tommaso che sua mamma è diventata una stella”

Dal dolore per la perdita di Laura, si è passato ai piccoli sorrisi, quelli che riscaldano il cuore. Non sarà facile crescere Tommaso da solo, ma la sensazione è che la donna possa rivivere attraverso i segni che ha lasciato ai più cari: “Sono felice della vita che ho vissuto, mi sono divertita tanto. Ricordatevi di colmare i vuoti di Tommaso con magiche parole d’amore”, sono le parole di Laura contenute in una lettera letta ai funarali.

Infine il marito ha raccontato: “Un paio di giorni fa Tommaso piangeva disperato, voleva la sua mamma. Gli ho spiegato che adesso è diventata una stella. L’altra notte all’una e mezza è venuto a svegliarmi, mi ha portato in giardino per guardare le stelle”.