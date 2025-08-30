La malattia di Bruce Willis continua a destare preoccupazione. L’attore, celebre per i suoi ruoli iconici, affronta una battaglia complessa e il sostegno dei suoi cari diventa fondamentale in questo momento delicato. Tra aggiornamenti medici e scelte private, la vicenda di Willis tocca profondamente i fan.

L’evoluzione della malattia di Bruce Willis e il sostegno dei familiari

La moglie Heming ha raccontato che, dal punto di vista fisico, il marito appare ancora in buona forma, ma il progressivo declino cognitivo ha compromesso il linguaggio e la capacità di interagire con chi lo circonda. La famiglia ha dovuto adattarsi a nuove modalità di comunicazione, mantenendo vivo il legame nonostante le difficoltà.

Oltre alla moglie e alle figlie più piccole, restano vicini a Willis anche i tre figli adulti avuti con Demi Moore – Rumer, Scout e Tallulah – che partecipano attivamente a questo percorso di assistenza e vicinanza. L’unione della famiglia rappresenta un sostegno fondamentale in un momento segnato da sfide quotidiane e scelte delicate.

La malattia di Bruce Willis peggiora, la famiglia annuncia una scelta difficile

Le condizioni di salute di Bruce Willis hanno reso necessario un cambiamento importante nella sua quotidianità. L’attore, colpito da una forma di demenza frontotemporale annunciata pubblicamente nel 2023, è stato trasferito in una residenza separata dalla famiglia.

Nella nuova abitazione, comunque vicina alla casa principale, vive con un’équipe di assistenti che lo segue senza sosta, giorno e notte, per garantire cure adeguate. Secondo quanto riferito da Emma Heming, moglie dell’attore, la scelta non è stata semplice ma rifletteva ciò che Willis avrebbe desiderato: mettere al primo posto le esigenze delle figlie minori, Mabel ed Evelyn, oggi adolescenti.

A confermare la notizia è stata la moglie Emma Heming in un’intervista alla giornalista Diane Sawyer, nello speciale andato in onda sulla ABC “Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey”.