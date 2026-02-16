Uno studio recente effettuato dall’istituto di Ricerca Lunenfeld-Tanenbaum in Canada ha messo a punto un test del sangue innovativo per prevedere, anni prima, una malattia davvero molto insidiosa, ovvero la malattia di Crohn.

Una malattia molto insidiosa si può prevedere con un esame del sangue: i dettagli

Come detto nno studio recente effettuato dall’istituto di Ricerca Lunenfeld-Tanenbaum in Canada ha messo appunto un test del sangue innovativo che permette di scoprire, anni prima della sua manifestazione, la malattia di Crohn.

Un passo avanti significativo per la diagnosi precoce. In poche parole il test misura la risposta immunitaria dell’organismo verso la flagellina, che è una proteina che si trova in specifici batteri intestinali appartenenti alla famiglia Lachnospiraceae. La presenza di anticorpi contro questa proteina, rilevabile molto prima della comparsa dei sintomi, suggerisce che questa reazione immunitaria non sia una conseguenza della malattia ma possa invece contribuire a innescarla. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Clinical Gastroenterology and Hepatology, e ha coinvolto 381 familiari di primo grado di persone con malattia di Crohn, di cui 77 hanno sviluppato la malattia nel tempo. Tra loro 28 avevano una elevata presenza di anticorpo anti-flagellina. Dalla ricerca è emerso che il lasso temporale medio tra la rilevazione della risposta anticorpale e la diagnosi ufficiale della malattia di Crohn era di circa due anni e mezzo.

Cos’è la malattia di Crohn?

La malattia di Cronh è una patologia infiammatoria cronica intestinale che può colpire la parete di tutto il tratto gastrointestinale e che porta a infiammazioni, ulcere e dolore, nonché diarrea, perdita di peso e affaticamento. Al giorno d’oggi colpisce milioni di persone nel mondo.