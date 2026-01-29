Come sta Bruce Willis? L’attore, oggi 70enne, soffre di demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa progressiva che gli è stata diagnosticata nel 2023, dopo che nel 2022 si era ritirato dalle scene per afasia. Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute la moglie Emma Heming.

Bruce Willis, gli ultimissimi aggiornamenti sulla sua malattia: parla la moglie Emma

Ospite del podcast “Conversations With Cam“, Emma Heming, moglie di Brice Willis, ha aggiornato sulle condizioni di salute del marito, che soffre di demenza frontotemporale da quasi tre anni. Emma ha spiegato che l’attore 70enne non è consapevole della malattia, non ha quindi mai compreso cosa gli stia succedendo. Questa inconsapevolezza viene chiamata anosognosia: “Bruce non ha mai capito di avere questa malattia. Sono felice che non ne sia consapevole.“ Emma Heming ha spiegato che, questa inconsapevolezza, è comune per coloro che soffrono di disturbi neurologici: “è il cervello che cambia, ed è parte integrante della malattia.”

Bruce Willis, parla la moglie Emma: “E’ ancora molto presente nel suo corpo”

Emma Heming ha rivelato che suo marito, Bruce Willis, riconosce ancora i suoi famigliari e comunica con loro: “Bruce è ancora molto presente nel suo corpo.” La 47enne ha raccontato che Bruce riesce a connettersi con lei e le loro due figlie in maniera diversa da prima: “siamo cambiati insieme a lui. Ci siamo adattati al suo modo di essere, al suo modo di stare al mondo. Il modo in cui si connette con noi e con i nostri figli non è quello tradizionale, ma è comunque profondo. E’ diverso, e impari ad amarlo per quello che è oggi.”