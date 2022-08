Malika Ayane in bikini e quel dettaglio affascinante

Cosa ha catturato ed intrigato i numerosi fan e follower della bella e brava Malika Ayane in bikini: quel dettaglio affascinante svelato al mare

La magnetica Malika Ayane in bikini al mare e dalle foto social dell’artista emerge quel dettaglio affascinante, con la bravissima cantante si concede il meritato relax in spiaggia e spunta una intrigante sopresa che a dire il vero per chi conosce la cantante tanto sopresa non è.

I media parlano di un “scatto che di certo non è passato inosservato”. Il dato è che la brava cantante milanese dalla voce inconfondibile ha deciso di mettersi in mood vacanziero e i fan l’hanno “seguita” sul suo account Instagram.

Malika Ayane in bikini, il dettaglio

Va ricordato che il magnetismo della Ayane è “di polpa vera”, la cantante ha lanciato anche dal palco di Sanremo brani che sono diventati dei tormentoni e che hanno incrementato la sua notorietà sui social.

E proprio lì, nella sede virtuale, fan e follower della Ayane hanno notato uno scatto che di certo non è passato inosservato. Si, ma cosa ha messo in mostra Malika Ayane?

La schiena di Malika è un’opera d’arte

Ritratta di schiena e con indosso un bikini dai mille colori, la cantante ha esposto la fitta e praticamente totale trama di bellissimi tatuaggi che progressivamente sono andati ad adornare il suo corpo ed a celebrare il suo mood esistenziale.

Si tratta di figure bellissime a base floreale e policroma che hanno attirato l’attenzione di chi non li conosceva e permesso a chi segue Malika di notare se in questi mesi non ne avesse per caso aggiunto qualcuno.