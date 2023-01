Malore fatale per un 60enne in un parcheggio di Desio

Si è accasciato all'improvviso a terra in preda ad un arresto cardiaco: malore fatale per un 60enne all'interno di un parcheggio di Desio

Morte in Lombardia e malore fatale per un 60enne in un parcheggio di Desio.

Da quanto riportano i media locali di Monza e della Brianza il dramma con esito estremo si è consumato in uno slargo nei pressi di via Milite Ignoto. Ma cosa è accaduto di preciso? Lo riporta Monza Today riferendosi ad un fatto luttuoso avvenuto nel fine settimana.

Da quanto si apprende dalla testata erano da poco passate le 16 quando a Desio, in un parcheggio in prossimità di di via Milite Ignoto, quando si è consumato il dramma.

Dramma per il quale un uomo di 60 anni “di origini lecchesi si è accasciato al suolo per un improvviso malore”. Sul posto è giunta a razzo e con triage da codice rosso un’ambulanza del 118 con grande celerità e solerzia.

La rianimazione sul posto e la corsa

Purtroppo, da quanto si apprende, per la vittima non c’era stato quasi nulla da fare. L’uomo infatti era in arresto cardiaco. Una manovra di rianimazione ha fatto da preludio operativo al trasporto in ospedale con l’ambulanza della Croce Rossa di Misinto ma durante il tragitto si è avuto l’esito severo e estremo.

Come chiosa mestamente Monza Today “l’uomo ha perso la vita poco dopo essere arrivato al nosocomio di Desio”.