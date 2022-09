Malore improvviso durante una passeggiata nel bosco: Antonella Di Falco morta a 66 anni

Morta durante una passeggiata a causa di un malore: il corpo di Antonella Di Falco è stato trovato privo di vita dopo ore di ricerche.

Antonella Di Falco è morta per un malore improvviso mentre faceva una passeggiata nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: aveva 66 anni.

66enne morta per un malore durante un’escursione

Antonella Di Falco è morta mentre faceva una passeggiata in un bosco vicino Alfadena, in provincia de L’Aquila, parte del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

66 anni, di Ostia, ci ha lasciati a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Il suo corpo senza vita è stato trovato su un sentiero in località Pianoro Campitelli, quando era ormai deceduta da alcune ore.

A dare l’allarme è stato il marito, con il quale era andata in vacanza, che si è preoccupato perché non la vedeva rientrare. Dopo diverse chiamate senza risposta, ha avvisato le forze dell’ordine, che hanno dato il via alle ricerche.

I Carabinieri della stazione di Alfedena, della Compagnia di Castel di Sangro e gli uomini e donne del soccorso alpino e speleologico di Sulmona e Penne si sono messi sulle sue tracce.

L’esito drammatico delle ricerche

Purtroppo, le ricerche di Antonella hanno avuto esito tragico. I militari hanno svolto gli accertamenti di rito e non hanno evidenziato segni di violenza sulla salma. Il corpo di Antonella, terminate le verifiche, è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale di Castel di Dangro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dov’è stato sottoposto ad altri accertamenti.

La salma ha ricevuto poi il nulla osta ed è stata riconsegnata alla famiglia, per la celebrazione dei funerali, per darle l’ultimo saluto.