Tragedia nelle Marche e malore improvviso: morta una 39enne di San Benedetto del Tronto.

Lucia Piccioli è stata stroncata nel fiore degli anni e malgrado i soccorsi immediati del 118 da un evento severo quanto irreversibile, forse un aneurisma. Lucia era una mamma di 39 anni e i media territoriali hanno dato grande rilievo alla sua scomparsa tragica che ha avuto anche una vasta eco sui social.

Malore improvviso: morta una 39enne

Secondo quanto si apprende ieri sera, 24 novembre, la donna ha accusato un malessere mentre si trovava in casa.

A quel punto il marito comprendendo la gravità della situazione, ha chiamato il 118. Purtroppo quella tempestiva richiesta di aiuto si è rivelata vana: malgrado il tempestivo arrivo dei sanitari la donna non si è più ripresa. Lucia Piccioli lascia la figlia, il marito, i genitori e la sorella.

Domattina i funerali della giovane mamma

I funerali della 39enne, secondo quanto riportato dai media, saranno celebrati domattina, sabato 26 novembre, alle 11 nella Chiesa di San Pio.

La tragedia si è consumata un’abitazione di via San Pio X, nel quartiere Marina di Sotto. L’ambulanza con a bordo personale medico e infermieristico è giunta a razzo sul posto ma per la donna non c’era più nulla da fare.