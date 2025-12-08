Malore improvviso, poi il dramma: tragedia durante la giornata di motorsport, è morto Simone Girolami

Una giornata di sport e passione per i motori a Ceccano si è trasformata in tragedia: Simone Girolami, pilota di 44 anni, è morto improvvisamente durante l’Ability Show.

Malore fatale durante l’Ability Show a Ceccano

Un drammatico episodio ha sconvolto Ceccano nel primo pomeriggio di ieri, domenica 7 dicembre, durante la prima edizione dell’Ability Show – Christmas Edition, manifestazione automobilistica dedicata alla guida sicura su percorso chiuso.

Intorno alle 13, mentre il pubblico osservava le esibizioni dei piloti in Piazzale Europa, Simone Girolami, 44 anni, originario di Castro dei Volsci, avrebbe accusato un improvviso malore subito dopo aver completato il proprio percorso.

L’uomo, a bordo della sua Renault Clio Williams, stava rientrando verso l’area di controllo quando si è accasciato sul volante, causando una collisione con due auto in sosta.

I soccorsi sono stati immediati: tre ambulanze sono giunte sul posto, e il personale sanitario ha tentato di rianimare il pilota per oltre un’ora, senza successo. L’esito dell’intervento ha confermato il decesso, probabilmente dovuto a un infarto fulminante.

La manifestazione è stata immediatamente sospesa e tra i presenti si è diffuso un senso di sgomento e incredulità. La comunità di Ceccano, insieme a quella di Castro dei Volsci, si stringe attorno alla famiglia di Girolami, ricordato come un appassionato di motori e pilota esperto, tornato alla competizione dopo diversi anni di pausa.