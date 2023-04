Sono in tutto 500 i migranti a bordo di un barcone a rischio naufragio nella zona Sar di Malta. La situazione critica è stata segnalata da Alarm Phone. Bisogna tuttavia precisare come sia già intervenuta la nave Ong Geo Barents, che tuttavia non è ancora riuscita a soccorrere le 500 persone a causa delle attuali condizioni meteomarine. Un intervento adesso, anzi, potrebbe mettere a serio rischio la vita dei migranti. Il numero di persone va oltre il reale livello di portata dell’imbarcazione e gli individui bordo potrebbero annegare a causa delle raffiche di vento superiori ai 40 nodi e delle onde elevate.

Migranti a rischio naufragio: le operazioni di salvataggio

Il coordinamento delle operazioni di salvataggio dei 500 migranti è stato assunto da La Valletta, ma al momento è impossibile avvicinarsi troppo all’imbarcazione, poiché il pericolo che si ribalti è concreto. Msf ha fatto sapere tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Dalle ore 4 di questa mattina, l’imbarcazione in pericolo è visibile dal ponte della Geo Barents”.

Condizioni meteo avverse

Msf ha fatto inoltre sapere che a causa delle condizioni meteo al momento, risulta impossibile aiutare le persone a bordo del barcone senza compromettere non solo la loro sicurezza, ma anche quella degli operatori e delle operatrici della stessa Ong.